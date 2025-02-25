Ветеринар Лукоянова: существует пять мифов о кастрации животных

«Каждый случай индивидуален, и то, что подходит одному питомцу, может быть неприемлемо для другого. Именно поэтому критически важно принимать решение о кастрации только после тщательной консультации с квалифицированным ветеринарным врачом. В большинстве случаев при правильном подходе и своевременном проведении процедуры преимущества кастрации значительно перевешивают возможные риски. Однако универсального решения не существует, и каждый владелец должен принимать решение, исходя из конкретной ситуации и особенностей своего питомца. Регулярные консультации с ветеринарным специалистом помогут не только принять правильное решение, но и обеспечить здоровое будущее вашему четвероногому другу», — рассказала Лукоянова.