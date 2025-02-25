Правительство РФ расширило льготы на электричество на фоне массовых жалоб граждан

В начале этого года в России стала действовать новая схема оплаты электричества. Она должна была помочь бороться с нелегальным майнингом и недобросовестным бизнесом, которые тратят много электроэнергии, но платят по льготным тарифам для обычных граждан. Однако в некоторых регионах нововведение ударило по жителям, которые зимой полагаются на электронагревательные приборы. Им пришли платежки в два раза больше обычного, есть даже пенсионеры, которым теперь приходится топить дома при помощи печек. Правительство России уже расширило возможность снижения тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в домах без газа.