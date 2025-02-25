Депутаты Башкирии поддержали о прекращений полномочий чиновников, получивших статус иноагентов

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев отметил, что законопроект разработан в интересах национальной безопасности и защиты общества. Он подчеркнул, что должности в органах власти предполагают верность конституции и защиту интересов граждан, а любая зависимость от иностранного влияния или финансирования может угрожать суверенитету.