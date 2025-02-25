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Депутаты Башкирии поддержали о прекращений полномочий чиновников, получивших статус иноагентов

Парламент Башкирии одобрил законопроект об иноагентах в органах власти.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты парламента Башкирии приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает досрочное прекращение полномочий чиновников и депутатов, получивших статус иностранного агента.

Соответствующие изменения планируется внести в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан».

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев отметил, что законопроект разработан в интересах национальной безопасности и защиты общества. Он подчеркнул, что должности в органах власти предполагают верность конституции и защиту интересов граждан, а любая зависимость от иностранного влияния или финансирования может угрожать суверенитету.

— К тому же, это вопрос доверия избирателей к государственным институтам, — отметил спикер.

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