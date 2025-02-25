В Свердловской области ожидаются сбои в работе популярных телеканалов

Так, завтра с 10:00 до 12:00 не будут работать каналы РТРС-1 и РТРС-2 в Бисерти. В Сухом Логе их, а также Радио России«, “Воскресение”, “Волна” и “Слог ФМ” отключат с 10:00 до 17:00. С 11:00 до 17:00 жителям Шали будут недоступны РТРС-1, РТРС-2, “Радио России” и “Воскресение”, пишет Е1.