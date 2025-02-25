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В Свердловской области ожидаются сбои в работе популярных телеканалов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 февраля, УралПолит.Ru. В регионе с 25 по 28 февраля ожидаются сбои в работе теле- и радиоканалов. Об этом сообщает сайт Цифрового эфирного телевидения.

Источник: Freepik

Так, завтра с 10:00 до 12:00 не будут работать каналы РТРС-1 и РТРС-2 в Бисерти. В Сухом Логе их, а также Радио России«, “Воскресение”, “Волна” и “Слог ФМ” отключат с 10:00 до 17:00. С 11:00 до 17:00 жителям Шали будут недоступны РТРС-1, РТРС-2, “Радио России” и “Воскресение”, пишет Е1.

Кроме того, 27 февраля с 11:00 до 14:00 в Камышлове перестанут показывать каналы, которые входят в РТРС-2. В Красноуфимске сбои в работе каналов РТРС-1 ожидаются 28 февраля с 11:00 до 16:00.

Ограничения связаны с профилактическими или другими плановыми работами на станциях. Все отключения трансляции были согласованы с вещателями.

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