Актер театр и кино Андрей Мерзликин отдыхает на Байкале

Как ранее писала КП-Иркутск, в феврале 2024 Андрей Мерзликин также отправился в путешествие по Сибири, местом для отдыха выбрал Листвянку. Он покатался на хивусе и осуществил свою мечту — встал на коньки, чтобы проехаться прямо по байкальскому льду.