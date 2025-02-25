Актер театр и кино Андрей Мерзликин отдыхает на Байкале

Андрей Мерзликин, российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий, заслуженный артист России, приехал отдохнуть на Байкал. На своей странице в социальных сетях он поделился, что покатался на лыжах на горе Соболиной и побывал в Байкальске.
Какой отдых на зимнем Байкале без жаркой бани! Актер опубликовал снимки, на которых стоит около проруби с банным веником.
Актер сходил в баню на берегу Байкала. Фото: соцсети Андрея Мерзликина.
Как ранее писала КП-Иркутск, в феврале 2024 Андрей Мерзликин также отправился в путешествие по Сибири, местом для отдыха выбрал Листвянку. Он покатался на хивусе и осуществил свою мечту — встал на коньки, чтобы проехаться прямо по байкальскому льду.
Актер катался на горных лыжах. Фото: соцсети Андрея Мерзликина.
— Я стою, а ветер настолько сильный, что катит меня по льду. Ничего делать не надо, — восхищался тогда артист.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что хоккейный матч с участием звезд мирового спорта состоится в Ангарске 1 марта.