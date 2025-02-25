Омск готовится к паводку

Погода выдавала сюрпризы.
По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», высота снежного покрова в Омске по состоянию на 10 февраля составляет 35 сантиметров. При этом, по прогнозам синоптиков, осадков стоит ждать еще и в марте. Из-за погодных особенностей нынешней зимы воды в снежных массах накопилось выше нормы, но таять снег будет медленнее, чем обычно.
«Это обусловлено нетипичной для нашего региона погодой, когда практически все зимние месяцы температура воздуха была выше нормы. В январе в Омске этот порог был превышен в пять раз, максимальная температура января составила +2 градуса — это температурный максимум за всю историю наблюдений», — пояснила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Оттепели сменялись холодами, из-за чего внутри снежной массы образовались ледяные корки. Как следствие, повысилась плотность снега и его устойчивость к плюсовым температурам и солнечным лучам.
На улицы города выйдет дополнительная техника.
Тем не менее, период активного снеготаяния, по прогнозам синоптиков, начнется в Омске уже с 18 марта. Как рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Михаил Горчаков, городские службы к этому готовы. На особом контроле — участки, наиболее подверженные угрозе подтопления.
«Список сформирован на основе многолетних наблюдений, такие территории есть в каждом округе. Например, в Кировском округе это частный сектор Немецкого поселка, район объездной дороги, улица 60 лет Победы. В Ленинском — железнодорожный туннель на улице Серова, частный сектор в районе озера Моховое и на улице 4-я Машиностроительная. В целом на территории города насчитывается 354 мест потенциального подтопления, в основном это территория индивидуальной жилой застройки. В качестве профилактических мер оттуда активно вывозится снег. В первую очередь внимание уделяется домовладениям ветеранов Великой Отечественной войны и семей участников СВО. На сегодняшний день от снежной массы освобождены уже 106 участков. Весной при необходимости в зонах подтоплений будут работать водооткачивающая техника и обустраиваться дамбы», — рассказал Горчаков.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Сейчас на очистку городских улиц от снега ежедневно выходят 250−260 единиц спецтехники. Городские службы подготовили к противопаводковым мероприятиям 207 единиц спецтехники, шанцевый инструмент, песок и мешки. Плюс к этой цифре — дополнительные технические средства: самосвалы для вывоза снега и водооткачивающая техника, которые город привлечет по договорам подряда. На эти средства из муниципального бюджета выделено 7, 3 млн рублей.
Кто за что отвечает?
Также Михаил Горчаков напомнил о разделении зон ответственности за содержание и очистку территорий. Так, за дворы многоквартирных домов ответственны управляющие компании. Индивидуальная жилая застройка — прерогатива самих жителей. Весной они должны прочистить водопропускные канавы и к началу таяния снега обеспечить его вывоз. Сделать это можно бесплатно, талоны на вывоз снега выдают в администрациях округов. В целом по ним можно вывезти 49 тысяч кубометров снежной массы.
Справка.
В администрации города напомнили, что в случае подтоплений дорог и общественных территорий следует обращаться в ответственные службы административных округов. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.45 по телефонам: КАО — 55−14−86; ЛАО — 41−52−01; ОАО — 32−21−26; САО — 24−45−65; ЦАО — 25−03−43. Также можно круглосуточно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города: 78−78−78.