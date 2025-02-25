10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ

«По данным прошлой недели, на территории Республики Крым были полностью закрыты 10 школ. Это шесть школ в Красногвардейском районе, две школы в Симферополе, по одной школе в Евпатории и в Ленинском районе. Локально в 97 школах на дистанционном обучении находилось 358 классов, и в 39 дошкольных образовательных учреждениях было закрыто 60 групп», — сказала она.