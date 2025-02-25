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Почти 800 фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Скопления большегрузов образовались не только на традиционном литовском, но также и польском направлении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Очередь из 760 легковых и грузовых автомобилей образовалась на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

Очереди из легковушек традиционно наблюдаются только на границе Беларуси с Польшей, где в пункте пропуска «Брест» сейчас насчитывается 200 машин.

На литовском и латвийском направлениях скопления легкового транспорта в настоящее время не отмечается.

Во вторник утром очереди из фур есть на границе Беларуси с Литвой и с Польшей. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе сейчас находятся 280 большегрузов, а в «Беняконях» немного меньше — 220 машин.

В ПП «Козловичи» на границе с Польшей образовалась небольшая очередь из 60 большегрузов. На границе Беларуси с Латвией очередей из грузовиков нет.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС