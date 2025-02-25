Почти 800 фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Очередь из 760 легковых и грузовых автомобилей образовалась на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
Очереди из легковушек традиционно наблюдаются только на границе Беларуси с Польшей, где в пункте пропуска «Брест» сейчас насчитывается 200 машин.
На литовском и латвийском направлениях скопления легкового транспорта в настоящее время не отмечается.
Во вторник утром очереди из фур есть на границе Беларуси с Литвой и с Польшей. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе сейчас находятся 280 большегрузов, а в «Беняконях» немного меньше — 220 машин.
В ПП «Козловичи» на границе с Польшей образовалась небольшая очередь из 60 большегрузов. На границе Беларуси с Латвией очередей из грузовиков нет.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.