Почти 800 фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Во вторник утром очереди из фур есть на границе Беларуси с Литвой и с Польшей. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе сейчас находятся 280 большегрузов, а в «Беняконях» немного меньше — 220 машин.