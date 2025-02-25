В СК РФ проконтролируют проверку о нарушении прав инвалида в Ростове-на-Дону

Житель Ростова обратился по вопросу нарушения жилищных прав его незрячей дочери. У девушки есть квартира в одной из многоэтажек. Однако дом обслуживается ненадлежащим образом. В плачевном состоянии находятся кровля, чердачные помещения и квартиру девушки систематически затапливает. Из-за постоянной сырости в жилье распространилась плесень и неприятный запах. Однако капремонт дома запланирован только на 2050 год. Сейчас девушка вынуждена проживать у родственников, опасаясь за свое здоровье. Местная администрация пока не спешит решать этот вопрос.