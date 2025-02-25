Снегопады на Южном Урале задержатся еще на несколько дней

В регионе продолжаются снегопады. По прогнозам синоптиков, они могут идти как минимум еще пару дней, то есть до 27 февраля. Непогода также влечет за собой осложнение дорожной обстановки из-за ограничений видимости и гололедицы.
Сотрудники областной Госавтоиснпекции обращают внимание автовладельцев на важность соблюдения мер безопасности. Важно прежде всего контролировать скорость движения — она должна быть такой, чтобы водитель мог совершать безопасные маневры на скользкой дороге. Следует держать увеличенную дистанцию между транспортными средствами, не делать резких поворотов, перестроений.
«Проверьте состояние шин: убедитесь, что они соответствуют сезону и имеют достаточный уровень износа протектора. Используйте противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости вашего автомобиля другими участниками дорожного движения», — добавили в ведомстве.
За помощью в случае необходимости рекомендуется обращаться к ближайшему экипажу ДПС либо позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.