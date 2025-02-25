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Снегопады на Южном Урале задержатся еще на несколько дней

С предупреждением об ухудшении погоды к автомобилистам выступило Управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 26% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

В регионе продолжаются снегопады. По прогнозам синоптиков, они могут идти как минимум еще пару дней, то есть до 27 февраля. Непогода также влечет за собой осложнение дорожной обстановки из-за ограничений видимости и гололедицы.

Сотрудники областной Госавтоиснпекции обращают внимание автовладельцев на важность соблюдения мер безопасности. Важно прежде всего контролировать скорость движения — она должна быть такой, чтобы водитель мог совершать безопасные маневры на скользкой дороге. Следует держать увеличенную дистанцию между транспортными средствами, не делать резких поворотов, перестроений.

«Проверьте состояние шин: убедитесь, что они соответствуют сезону и имеют достаточный уровень износа протектора. Используйте противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости вашего автомобиля другими участниками дорожного движения», — добавили в ведомстве.

За помощью в случае необходимости рекомендуется обращаться к ближайшему экипажу ДПС либо позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.