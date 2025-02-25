Создан частотный преобразователь для вентиляционных систем

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Научная команда Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина (РГРТУ) создала частотный преобразователь для управления автоматикой вентиляционных и насосных систем, не имеющий аналогов в России. Об этом сообщили ТАСС в вузе.
«Лидерами производства частотных преобразователей исторически были компании из Европы, покинувшие российский рынок. Более дешевые аналоги из Китая не обеспечивают должный уровень качества. Поэтому создание отечественного аналога силовой электроники, по техническим характеристикам превосходящего устройства ведущих зарубежных производителей, позволит существенно снизить риски для развития проектов вентиляционных и насосных решений», — прокомментировали в университете.
Частотные преобразователи регулируют скорость вращения асинхронных электродвигателей за счет изменения частоты и напряжения двигателя. Также они обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок и скачков напряжения, а также увеличивает КПД электродвигателей. Такие преобразователи можно будет использовать как в крупных предприятиях, так и в частных индивидуальных хозяйствах.
Оборудование было создано по заказу компании «Тафр». Сотрудники кафедры «Промышленная электроника» разработали макетный образец частотного преобразователя, который успешно прошел испытания на стенде в лаборатории.