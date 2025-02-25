Создан частотный преобразователь для вентиляционных систем

Частотные преобразователи регулируют скорость вращения асинхронных электродвигателей за счет изменения частоты и напряжения двигателя. Также они обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок и скачков напряжения, а также увеличивает КПД электродвигателей. Такие преобразователи можно будет использовать как в крупных предприятиях, так и в частных индивидуальных хозяйствах.