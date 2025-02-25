Мэр Омска Шелест: «В городе очищено более 2, 5 тысяч крыш»

Процесс контролирует городская администрация — весной это вопрос не только порядка, но зачастую и безопасности. Правилами благоустройства города очистка от снега и льда крыш, карнизов и водосточных труб жилых домов должна производиться регулярно. Нарушителям грозит административный штраф до 20 тысяч рублей, также возможна дисквалификация должностного лица на срок до 3-х лет.