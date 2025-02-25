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Мэр Омска Шелест: «В городе очищено более 2, 5 тысяч крыш»

Городская администрация контролирует очистку крыш омских многоэтажек от снега и сосулек.
Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, как идет в городе процесс очистки крыш многоэтажек от снега и сосулек. В настоящий момент эти работы выполнены уже на более чем 2, 5 тысяч домов.

«В Кировском округе управляющие компании, товарищества собственников жилья убрали 350 кровель, в Ленинском — 465, в Октябрьском — 439, в Советском — 499, в Центральном — 760», — сообщил подробности Сергей Шелест.

Также глава города отметил, что самый большой объем выполнили коммунальщики Центрального округа — уже очистили 94% от общего количества крыш многоэтажек округа.

Процесс контролирует городская администрация — весной это вопрос не только порядка, но зачастую и безопасности. Правилами благоустройства города очистка от снега и льда крыш, карнизов и водосточных труб жилых домов должна производиться регулярно. Нарушителям грозит административный штраф до 20 тысяч рублей, также возможна дисквалификация должностного лица на срок до 3-х лет.

Добавим, в департаменте контроля отслеживают соблюдение требований правил благоустройства — регулярно осуществляют рейдовые осмотры, составляют предписания, а в случае невыполнения предписаний — протоколы, которые затем передают в суд для определения мер административного реагирования.