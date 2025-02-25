Педагог покорила жюри и стала «Женщиной года» в Хабаровском крае

Она воспитывает шестерых детей и возглавляет кадетский класс «Кадеты Пограничники Дальнего Востока». Под ее руководством школьники участвуют в патриотических акциях, концертах для ветеранов, занимаются спортом. Семья Арутюнян традиционно увлекается хоккеем, а сама победительница неоднократно награждалась грамотами и благодарностями муниципального и регионального уровней.