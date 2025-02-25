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Педагог покорила жюри и стала «Женщиной года» в Хабаровском крае

Учительница, многодетная мама и лидер патриотического движения.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги ежегодного конкурса «Женщина года», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почетное звание присудили Валентине Арутюнян — учителю начальных классов из поселка Переяславка района имени Лазо. Среди 12 участниц она оказалась лучшей.

Организаторы конкурса — главное управление социального развития губернатора и правительства края — отметили, что победительница не только профессионал в своем деле, но и активный общественный деятель.

Она воспитывает шестерых детей и возглавляет кадетский класс «Кадеты Пограничники Дальнего Востока». Под ее руководством школьники участвуют в патриотических акциях, концертах для ветеранов, занимаются спортом. Семья Арутюнян традиционно увлекается хоккеем, а сама победительница неоднократно награждалась грамотами и благодарностями муниципального и регионального уровней.

образование