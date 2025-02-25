В Уфе врачи трижды спасли пациента от смерти.

Врачи больницы скорой медицинской помощи Уфы трижды спасли 43-летнего пациента от смерти. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, мужчина поступил в приемный покой с симптомами инсульта. При обследовании у него обнаружили значительный стеноз сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки. Это состояние грозило повторным инсультом. Его готовили к плановой операции по ее удалению, но у пациента появились острые боли в животе. Тогда больного перевели в отделение гнойной хирургии, где при диагностической лапароскопии выявили острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки.
«Это жизнеугрожающее состояние, требующее срочного хирургического вмешательства. Во время операции бригада врачей удалила поврежденную часть кишечника. Через 30 минут пациенту провели дополнительную диагностику — ангиографию, во время которой выявили 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника. Для расширения просвета данного сосуда в рентгеноперационной ему установили стент», — рассказал Айрат Рахматуллин.
Пациента выписали в удовлетворительном состоянии. По словами министра, сложное трехэтапное лечение прошло благополучно благодаря профессиональным действиям врачей разных специальностей. Теперь мужчине предстоит плановое удаление атеросклеротической бляшки для снижения риска развития повторного инсульта.