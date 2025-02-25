В Уфе врачи трижды спасли пациента от смерти.

Врачи больницы скорой медицинской помощи Уфы трижды спасли 43-летнего пациента от смерти. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, мужчина поступил в приемный покой с симптомами инсульта. При обследовании у него обнаружили значительный стеноз сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки. Это состояние грозило повторным инсультом. Его готовили к плановой операции по ее удалению, но у пациента появились острые боли в животе. Тогда больного перевели в отделение гнойной хирургии, где при диагностической лапароскопии выявили острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки.