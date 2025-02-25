В аэропорту Уфы произошли задержки нескольких рейсов.

Уфимская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. Так, на время ожидания вылетов авиакомпании предоставят пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорту организована работа мобильной приёмной для пассажиров. В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (910) 796−59−45 .