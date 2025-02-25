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В аэропорту Уфы произошли задержки нескольких рейсов

В аэропорту Уфы произошли задержки нескольких рейсов.

Источник: Башинформ

В аэропорту Уфы 25 февраля произошли задержки нескольких рейсов. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, речь идет о рейсах № Y7−4405 сообщение Уфа — Москва авиакомпании Nordstar (задерживается с 08.30 до 14.20) и № N4−254 сообщением Уфа — Санкт-Петербург авиакомпании Nordwind (задерживается с 16.25 до 21.50). Причиной стало позднее прибытие воздушных судов из других рейсов.

Кроме того, рейс № N4−852 сообщением Уфа — Калининград (авиакомпания Nordwind) задерживается с 05.25 до 12.10 по метеоусловиям аэропорта назначения.

Уфимская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. Так, на время ожидания вылетов авиакомпании предоставят пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорту организована работа мобильной приёмной для пассажиров. В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (910) 796−59−45.