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«Пламя, разносившееся ветром, создало угрозу для домов». МЧС сказало о загоревшейся сухой траве, огонь от которой уничтожил четыре хозпостройки в Мостовском районе

Четыре хозпостройки сгорели из-за загоревшейся сухой травы под Мостами.

Источник: Комсомольская правда

Четыре хозпостройки сгорели из-за загоревшейся сухой травы под Мостами. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что в понедельник, 24 февраля примерно в 15.33 в МЧС позвонил очевидец. Он сообщил, что в деревне Моньковичи Мостовского района горит сухая трава и пламя распространяется на хозяйственные постройки.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что огонь охватил три постройки.

«Пламя, разносившееся ветром, создало угрозу для близлежащих жилых домов», — подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что на месте происшествия работало восемь пожарных расчетов. Распространение огня удалось остановить, пожар потушили примерно в 17.05. Говорится, что в результате случившегося было уничтожено четыре хозпостройки, еще одна повреждена. Причины случившегося устанавливается.

Ранее под Слонимом хозпостройка и сухая трава загорелись после сжигания мусора.

Тем временем МЧС Беларуси сказало, может ли спецтехника повреждать припаркованные авто.

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.