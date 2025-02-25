Последний звонок прозвенит в школах Братска 24 мая 2025

В Братске определились с днем, когда состоится Последний звонок для учеников школы. Как стало известно КП-Иркутск, его проведут 24 мая 2025 года (суббота).
На официальном сайте администрации города появилось распоряжение о том, что в этот день будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее решение подписано мэром Александром Дубровиным.
Напомним, торговать спиртным запрещено с 08:00 до 23:00. Исключения — бары, кафе, рестораны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 3,7 тонны продуктов доставили в отдаленные села Усть-Кутского района после официального открытия ледовой переправы. Товары завезли с запасом, так как следующая поставка ожидается лишь осенью.