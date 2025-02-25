Некоторые жители Башкирии будут платить за отопление меньше

Правительство России одобрило переход на более гибкую настройку диапазонов потребления электроэнергии в отопительный период. Новые правила коснутся тех, кто живет в негазифицированных домах, включая дачников в садоводческих товариществах.
Согласно постановлению, разработанному Федеральной антимонопольной службой, теперь в отопительный сезон можно будет использовать до 7020 кВт/ч в месяц в первом диапазоне и до 10 800 кВт/ч — во втором. Это стало возможным благодаря введению сезонного коэффициента до 1,8.
Напомним, что с начала 2025 года в Башкирии уже действуют новые лимиты на электроэнергию, которые являются максимальными по закону. Энергоснабжающие компании пересчитают платежи за январь и февраль 2025 года с учетом этих изменений.
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