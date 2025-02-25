В Башкирии на двух участках трассы открыли движение.

В Башкирии сегодня возобновилось движение транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк (Архангельский и Белорецкий районы) и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (Белорецкий и Абзелиловский районы).
Как сообщает минтранс республики, движение запущено с 10 часов.
Напомним, проезд на данных участках закрывался для всех видов транспорта 24 февраля с 22 часов.
Вместе с тем, по сообщению ведомства, работы по устранению последствий непогоды продолжаются в усиленном режиме.
«За последние сутки в снегоочистке региональных и межмуниципальных дорог задействована 521 единица спецтехники, в том числе 120 комбинированных дорожных машин. 2,5 тыс. тонн песко-соляной смеси использовано для устранения зимней скользкости», — сообщили в минтрансе.