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В Башкирии на двух участках трассы открыли движение

В Башкирии на двух участках трассы открыли движение.

Источник: Башинформ

В Башкирии сегодня возобновилось движение транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк (Архангельский и Белорецкий районы) и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (Белорецкий и Абзелиловский районы).

Как сообщает минтранс республики, движение запущено с 10 часов.

Напомним, проезд на данных участках закрывался для всех видов транспорта 24 февраля с 22 часов.

Вместе с тем, по сообщению ведомства, работы по устранению последствий непогоды продолжаются в усиленном режиме.

«За последние сутки в снегоочистке региональных и межмуниципальных дорог задействована 521 единица спецтехники, в том числе 120 комбинированных дорожных машин. 2,5 тыс. тонн песко-соляной смеси использовано для устранения зимней скользкости», — сообщили в минтрансе.