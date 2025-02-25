Новый филиал ГАИ откроется в «Первом национальном торговом доме» в Минске

В сообщении сказано, что с 25 февраля 2025 года в торговом центре «Первый национальный торговый дом», который находится по проспекту Независимости, 134, заработает новый филиал ГАИ. В пресс-службе отметили, что в данном филиале можно будет обменять водительские удостоверения. Также будет доступна услуга, связанная с постановкой транспортного средства на учет или его снятие, внесение изменений в регистрационные данные.