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Еще 149 заболевших ковидом выявили в Воронежской области

Количество случаев снизилось по сравнению с предыдущими неделями.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 23 февраля воронежские медицинские работники подтвердили 149 случаев коронавируса, о чем стало известно 24 февраля из сообщения Роспотребнадзора.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям Воронежа соблюдать меры предосторожности: избегать людных мест, тщательно мыть руки и следовать другим рекомендациям.

Следует отметить, что уровень заболеваемости COVID-19 в регионе варьируется. На позапрошлой неделе было зафиксировано 152 случая, а на прошлой — 191, в то время как на текущей неделе количество заболевших составило 149.

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