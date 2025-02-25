Еще 149 заболевших ковидом выявили в Воронежской области

С 17 по 23 февраля воронежские медицинские работники подтвердили 149 случаев коронавируса, о чем стало известно 24 февраля из сообщения Роспотребнадзора.
Специалисты настоятельно рекомендуют жителям Воронежа соблюдать меры предосторожности: избегать людных мест, тщательно мыть руки и следовать другим рекомендациям.
Следует отметить, что уровень заболеваемости COVID-19 в регионе варьируется. На позапрошлой неделе было зафиксировано 152 случая, а на прошлой — 191, в то время как на текущей неделе количество заболевших составило 149.