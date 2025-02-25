Командир Иван Даньшин из Казачинско-Ленского района героически погиб в зоне СВО

С бойцом Иваном Даньшиным простились в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Командир в звании сержанта пал «за ленточкой» во время выполнения боевого задания 14 января 2025. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Игорь Потапов.
Мужчина родился в поселке Улькан, окончил среднюю образовательную школу № 2, после отучился в Ульканском училище на автомеханика. В зону проведения специальной военной операции отправился во время частичной мобилизации в сентябре 2022. Герою было 39 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Роман Череватый из Казачинско-Ленского района погиб в зоне проведения СВО. Мужчина работал водителем, а в 2024 году принял важное решение и, подписав контракт, отправился на помощь товарищам.