Прокуратура хочет обязать омскую мэрию расселить аварийный дом на Гоголя

Прокуратура через суд требует, чтобы мэрия расселила аварийный двухэтажный дом на улице Гоголя, 28 в Омске. Дом на восемь квартир был признан аварийным и подлежащим сносу в декабре 2023 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.