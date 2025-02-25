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Прокуратура хочет обязать омскую мэрию расселить аварийный дом на Гоголя

Двухэтажный барак был признан аварийным еще в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура через суд требует, чтобы мэрия расселила аварийный двухэтажный дом на улице Гоголя, 28 в Омске. Дом на восемь квартир был признан аварийным и подлежащим сносу в декабре 2023 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проведенное обследование дома показало, что у ряда конструкций снизились прочность и устойчивость, что может привести к его обрушению. Физический износ конструктивных элементов — 73%.

Прокуратура Ленинского округа направила в суд иск с требованием обязать мэрию незамедлительно расселить аварийный дом. Первое заседание суда пройдет сегодня, 25 февраля.

Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура через суд обязала омскую мэрию расселить четырехквартирный дом в Береговом. Жильцы должны были переехать в новое жилье еще пять лет назад.