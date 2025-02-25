Прокуратура хочет обязать омскую мэрию расселить аварийный дом на Гоголя

Прокуратура через суд требует, чтобы мэрия расселила аварийный двухэтажный дом на улице Гоголя, 28 в Омске. Дом на восемь квартир был признан аварийным и подлежащим сносу в декабре 2023 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проведенное обследование дома показало, что у ряда конструкций снизились прочность и устойчивость, что может привести к его обрушению. Физический износ конструктивных элементов — 73%.
Прокуратура Ленинского округа направила в суд иск с требованием обязать мэрию незамедлительно расселить аварийный дом. Первое заседание суда пройдет сегодня, 25 февраля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прокуратура через суд обязала омскую мэрию расселить четырехквартирный дом в Береговом. Жильцы должны были переехать в новое жилье еще пять лет назад.