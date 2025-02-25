Хорошо, что дни становятся длиннее: Сотни жителей Кишинева останутся без света — публикуем адреса

Некоторые жители Ботаники и Рышкановки останутся сегодня без электричества.
Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Ботаника:
- Д. Морузи, 7, Индепенденцей, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 12, 12/2, 14/6, Иоан Водэ-Витязул, 7, 7/1, 7/2 — с 08:50 до 16:30.
Рышкановка:
- Л. Истрати, 10, О. Врабие, 13, П. Лещенко, 3−5, 21, 23/1, пер. П. Лещенко, 16, 19, 44, Примар Г. Пынтя, 15, 67, 77, 95, пер. Примар Г. Пынтя, 32, Студенческая, 7/5, 9, 9/7, 9/11, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9999 — с 09:40 до 17:00.