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В аэропорту Уфы задерживаются вылеты нескольких самолетов

В Уфе задерживаются авиарейсы до Москвы, Санкт-Петербург и Калининград.
Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Уфы задерживаются вылеты нескольких самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов из других рейсов были задержаны самолеты Уфа — Москва (с 08:30 до 14:20) и Уфа — Санкт-Петербург (16:25 до 21:50), а также из-за непогоды — Уфа — Калининград (с 05:25 до 12:10).

На время ожидания вылета авиакомпании предоставят пассажирам услуги, продиктованные федеральными авиационными правилами. В аэропорту столицы Башкирии организована работа мобильной приемной.

— Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, — отметили в ведомстве.

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