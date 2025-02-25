В аэропорту Уфы задерживаются вылеты нескольких самолетов

Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов из других рейсов были задержаны самолеты Уфа — Москва (с 08:30 до 14:20) и Уфа — Санкт-Петербург (16:25 до 21:50), а также из-за непогоды — Уфа — Калининград (с 05:25 до 12:10).