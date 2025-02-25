Создана технология снижения коррозии нефте- и газопроводов

САМАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Технологию повышения прочности и защиты от коррозии сталей, из которых изготавливают нефтегазовые системы, разработали в Тольяттинском государственном университете (ТГУ). В качестве альтернативы предложены бейнитные низкоуглеродистые стали, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) разработана технология повышения прочностных свойств низкоуглеродистых низколегированных сталей, которые используются для изготовления нефтегазопроводных систем», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в университете, полученная технология позволяет без снижения коррозионной стойкости существенно повысить прочностные свойства низкоуглеродистых низколегированных сталей — до группы прочности К60. Таким образом работоспособность труб нефтяного сортамента, выполненных из таких сталей, вырастет, а затраты на их изготовление снизятся.
В вузе рассказали, что условия работы материалов в нефтепромысловых средах экстремальные. Металл сильно подвержен коррозии, как следствие, трубы нефтепроводов могут разрушаться, возможны аварийные ситуации. Ученые ТГУ предложили прикладные решения для разработки бейнитных низкоуглеродистых сталей для использования в строительстве трубопроводов. Такая сталь обладает высокими механическими свойствами и стойкостью к коррозионному разрушению. Благодаря особой микроструктуре бейнитов, стали из них позволяют создавать надежные и долговечные конструкции.
«Нефть, особенно первородная — сама по себе очень агрессивная среда. Она содержит множество коррозионно-агрессивных компонентов. К тому же со временем давление в нефтяном пласте снижается, добыча становится менее эффективной, и в скважину закачивают различные вещества — химические реагенты, снижающие вязкость нефти и повышающие нефтеотдачу: горячую воду или пар, кислоты, полимеры. Высокие температуры и давление в свою очередь негативно сказываются на работоспособности оборудования», — пояснил профессор кафедры «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» института машиностроения ТГУ Михаил Выбойщик.
Он подчеркнул, что одним из перспективных способов извлечения из глубоких пластов остаточной нефти рассматривают закачку в компоновку скважины углекислого газа, резко увеличивающего скорость коррозии оборудования. Поэтому антикоррозийные свойства металла, из которого изготовлена труба, будут особенно важны и в будущем.