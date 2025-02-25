Создана технология снижения коррозии нефте- и газопроводов

«Нефть, особенно первородная — сама по себе очень агрессивная среда. Она содержит множество коррозионно-агрессивных компонентов. К тому же со временем давление в нефтяном пласте снижается, добыча становится менее эффективной, и в скважину закачивают различные вещества — химические реагенты, снижающие вязкость нефти и повышающие нефтеотдачу: горячую воду или пар, кислоты, полимеры. Высокие температуры и давление в свою очередь негативно сказываются на работоспособности оборудования», — пояснил профессор кафедры «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» института машиностроения ТГУ Михаил Выбойщик.