Главные новости 25 февраля 2025 года

В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию по Украине, подготовленную Киевом в соавторстве с 50 странами, в которой конфликт между Киевом и Москвой назвали «вторжением». Затем по предложению США был принят новый вариант документа, в котором страны ООН просят «установить прочный мир». Поправки Москвы к резолюциям отклонялись.