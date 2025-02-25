Главные новости 25 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 февраля 2025 года.
Путин рассказал в интервью о сотрудничестве с США, Трампе и Зеленском
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы корреспондента ВГТРК Павла Зарубина, сказал, что Зеленский стоит на пути Трампа к миру на Украине, а участие Европы востребовано в переговорном процессе. Он добавил, что еще не обсуждал с американским президентом решение украинского конфликта.
Трамп сделал ряд заявлений после встречи с Макроном
Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что переговоры с Россией идут «хорошо», украинский кризис можно урегулировать в течение нескольких месяцев, а безопасность на Украине после достижения договоренностей будут обеспечивать миротворцы Евросоюза.
Россия готова предложить иностранцам проекты по редкоземельным металлам
России выгодно привлечь к разработке редкоземельных металлов иностранных партнеров, в том числе США. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент уточнил, что зарубежные компании могут участвовать в совместных проектах, в том числе на территориях Донбасса и Новороссии.
В Генассамблее ООН вместо «враждебной» для России резолюции приняли новую
В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию по Украине, подготовленную Киевом в соавторстве с 50 странами, в которой конфликт между Киевом и Москвой назвали «вторжением». Затем по предложению США был принят новый вариант документа, в котором страны ООН просят «установить прочный мир». Поправки Москвы к резолюциям отклонялись.
Во Франции задержали подозреваемого в нападении на консульство России
В Марселе полиция арестовала двоих мужчин на проукраинской акции протеста. Один из них подозревается в нападении на российское консульство. На территорию дипмиссии ранее бросили два взрывных устройства. Одно из них сработало. Пострадавших не было. В МИД РФ считают, что нападение имеет признаки теракта.