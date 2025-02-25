Масленицу отпразднуют во всех округах Иркутска 1 и 2 марта

2 марта в 12:00 в парке «Комсомольский» состоится «Широкая Масленица». В тот же день на площади у дворца спорта «Труд» с 13:00 до 16:00 состоится «Широкая Масленица». Жителей и гостей ждут подарки. Чтобы их получить, нужно будет забраться на ярмарочный столб или победить в состязании гиревиков. Среди призов бытовая техника, инструменты, электроника, наборы посуды.