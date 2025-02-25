Масленицу отпразднуют во всех округах Иркутска 1 и 2 марта

В Масленичную неделю во всех округах Иркутска пройдёт более 45 мероприятий. Самые широкие народные гуляния запланированы на 1 и 2 марта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
«1 марта в 13:00 в сквере “Ирис” на бульваре Рябикова, 20а состоится праздничная программа. В тот же день в 14:00 в Студенческом сквере на бульваре Постышева пройдёт мероприятие “Масленицу провожаем — весну зазываем”», — рассказали АиФ-Иркутск в мэрии.
2 марта в 12:00 в парке «Комсомольский» состоится «Широкая Масленица». В тот же день на площади у дворца спорта «Труд» с 13:00 до 16:00 состоится «Широкая Масленица». Жителей и гостей ждут подарки. Чтобы их получить, нужно будет забраться на ярмарочный столб или победить в состязании гиревиков. Среди призов бытовая техника, инструменты, электроника, наборы посуды.
Для поддержания настроения перед гостями выступят творческие коллективы и пройдут интерактивные игры для детей и ярмарка. Ещё всех желающих угостят вкусными блинами и сладким чаем.
Также в воскресенье в 14:00 жителей приглашают на мероприятие «Масленица славная — праздник золотой», которое пройдёт на площади Ракетчиков в микрорайоне Зеленый.
Более подробную программу мероприятий на Масленичную неделю можно прочитать здесь.