Россиянин пытался ввезти из Литвы в Беларусь картины, занизив стоимость в 25 раз

В пресс-службе отметили, что указанный факт был установлен гродненскими сотрудниками таможни в пункте пропуска «Каменный Лог», через который водитель ехал из Литвы. Россиянин в декларации указал о временном ввозе авто, а также о том, что две картины, купленные в Литве, стоят 800 евро.