Россиянин пытался ввезти из Литвы в Беларусь картины, занизив стоимость в 25 раз. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Гражданин России занизил в таможенных документах стоимость ввозимых на территорию ЕАЭС картин в 25 раз», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что указанный факт был установлен гродненскими сотрудниками таможни в пункте пропуска «Каменный Лог», через который водитель ехал из Литвы. Россиянин в декларации указал о временном ввозе авто, а также о том, что две картины, купленные в Литве, стоят 800 евро.
Названная стоимость смутила таможенников. В момент проверки удалось выяснить, что реальная стоимость произведений искусства составляет 19 000 евро. В ГТК обращают внимание на то, что занижение стоимости перемещаемых товаров повлекло бы за собой существенное снижение таможенных платежей. На это и рассчитывал россиянин.
Сказано, что по данному факту в отношении гражданина России был начат административный процесс по части 4 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях.
Тем временем белорус может сесть на шесть лет из-за дорогих духов из Европы.
Кстати, Латвия заявила про усиленный контроль на границе с Беларусью.
Кроме того, ГТК сказал, что условия ввоза алкоголя и табака изменены в Беларуси.