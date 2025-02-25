В Воронеже из-за антисанитарии закрыли суши-бар

Проверка выявила, что на предприятии не было должного контроля за температурным режимом в холодильниках, не проводился ежедневный медицинский осмотр работников, занимающихся приготовлением пищи. Более того, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а само заведение не имело достаточного оборудования для обеспечения нормального технологического процесса.