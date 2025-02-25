В Воронеже из-за антисанитарии закрыли суши-бар

В Коминтерновском районе Воронежа на улице Шишкова временно приостановлена деятельность пункта общественного питания сроком на 45 дней из-за множества нарушений санитарных норм (ст. 6.6 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба райсуда 24 февраля.
Проверка выявила, что на предприятии не было должного контроля за температурным режимом в холодильниках, не проводился ежедневный медицинский осмотр работников, занимающихся приготовлением пищи. Более того, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а само заведение не имело достаточного оборудования для обеспечения нормального технологического процесса.
Внеплановую проверку провели сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
«В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан специалисты управления временно запретили деятельность данной организации общественного питания, — сообщили в суде. Заведение на улице Шишкова в Воронеже закрыли за систематические нарушения санитарных требований», — сообщает Коминтерновский райсуд.
В результате внеплановой проверки выяснилось, что в заведении трудились работники без медицинских книжек, а повара не проходили необходимых осмотров перед началом смены. Также в помещении отсутствовало специализированное оборудование, обеспечивающее безопасность приготовления пищи.
Специалисты пришли к выводу, что еда, приготовленная в таких условиях, представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. По решению суда, заведение приостановит свою работу на 45 дней.