Отложения ила в Керченском проливе прирастают

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Многолетние наблюдения показали, что илистого материала, состоящего из очень мелких частиц, на дне Керченского пролива становится все больше. Из-за этого там интенсивнее накапливаются загрязнители — в том числе тяжелые металлы и радионуклиды, сообщили ТАСС в Морском гидрофизическом институте РАН.
Ученые МГИ РАН впервые провели комплексный анализ содержания тяжелых металлов и радионуклидов в донных отложениях Керченского пролива. Пробы были собраны в 2020 году, а затем в рамках государственного задания института и гранта Российского научного фонда Константин Гуров, Дмитрий Кременчуцкий, Екатерина Котельянец и Анна Журавлева проводили лабораторные исследования.
«Результаты, полученные ранее нашими коллегами, а теперь и наши исследования позволили сделать вывод, что дно в западной части пролива заиливается с 1975 года. На отдельных станциях [в местах отбора проб] за 2008−2020 годы доля илистой фракции в поверхностном слое отложений в среднем увеличилась в четыре раза», — рассказал Гуров.
Он уточнил, что этот слой в Керченском проливе в 2020 году состоял в среднем на 47% из мелкого песка, на 44% из еще более мелких частиц — ила, а на долю материала с крупными частицами (гравий и ракушечник) приходилось 9%. Максимальная доля песчано-илистого материала наблюдалась в образцах из юго-западной части Керченского пролива и западной части Таманского залива — в среднем 61% и 72%.
Собеседник добавил, что в зонах интенсивного заиливания зафиксировано повышенное содержание органического углерода, тяжелых металлов (медь, железо, никель, ванадий, цинк, мышьяк) и радионуклидов, в данном случае — нестабильного изотопа калия (калий-40).
«Обобщая, можно сказать, что общее количество вещества, поступающего в донные отложения, увеличилось с середины 1990-х годов до 2020 года в 1,4 раза. Естественно, на это влияли многие факторы, в том числе возросшая антропогенная нагрузка. Однако, нужно понимать, что частицы, которые формируют донные отложения, оседая на дно сквозь толщу воды, адсорбируют из нее примеси. При равной общей массе, частицы меньшего размера, имея большую удельную поверхность, эффективнее удаляют примеси из морской воды — а значит, в состоящих из них отложениях будет выше содержание примесей», — пояснил участник исследования старший научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Кременчуцкий.