Отложения ила в Керченском проливе прирастают

«Обобщая, можно сказать, что общее количество вещества, поступающего в донные отложения, увеличилось с середины 1990-х годов до 2020 года в 1,4 раза. Естественно, на это влияли многие факторы, в том числе возросшая антропогенная нагрузка. Однако, нужно понимать, что частицы, которые формируют донные отложения, оседая на дно сквозь толщу воды, адсорбируют из нее примеси. При равной общей массе, частицы меньшего размера, имея большую удельную поверхность, эффективнее удаляют примеси из морской воды — а значит, в состоящих из них отложениях будет выше содержание примесей», — пояснил участник исследования старший научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Кременчуцкий.