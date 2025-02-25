В Астане подорожают транспортные карты для школьников и льготников

В Астане с 1 марта изменится стоимость оформления транспортных карт для школьников и льготных категорий граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ТОО «City Transportation Systems», нововведения связаны с внедрением карт нового технического формата.
Теперь:
Первичный выпуск карты — 1200 тенге (ранее 1000 тенге); Перевыпуск карты — 1200 тенге (ранее 2000 тенге).
- Альтернативный вариант — виртуальные карты, которые можно оформить бесплатно. Оплата проезда в этом случае осуществляется с помощью QR-кода.
- Стоимость стандартной транспортной карты для многоразового пополнения останется без изменений — 1000 тенге.
Оформить льготную или школьную карту можно в Центральной кассе по адресу: пр-т Р. Кошкарбаева, 50/1.