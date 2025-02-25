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В Астане подорожают транспортные карты для школьников и льготников

В Астане вводят новые транспортные карты.

В Астане с 1 марта изменится стоимость оформления транспортных карт для школьников и льготных категорий граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ТОО «City Transportation Systems», нововведения связаны с внедрением карт нового технического формата.

Теперь:

Первичный выпуск карты — 1200 тенге (ранее 1000 тенге); Перевыпуск карты — 1200 тенге (ранее 2000 тенге).

  • Альтернативный вариант — виртуальные карты, которые можно оформить бесплатно. Оплата проезда в этом случае осуществляется с помощью QR-кода.
  • Стоимость стандартной транспортной карты для многоразового пополнения останется без изменений — 1000 тенге.

Оформить льготную или школьную карту можно в Центральной кассе по адресу: пр-т Р. Кошкарбаева, 50/1.