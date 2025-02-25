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В Воронеже с 25 февраля возобновляет работу маршрут № 45

Маршрут № 45 возобновляет работу в Воронеже с сегодняшнего дня, 25 февраля.

Об этом сообщили в городском управлении транспорта. Автобус свяжет филиал стоматологической поликлиники № 6 с центром.

Общественный транспорт будут ходить через Геологоразведку, по 45-й Стрелковой дивизии, далее — по Московскому проспекту и Плехановской до улицы Пушкинской. На линии пока что будет работать один автобус большого класса, который должен работать по установленному расписанию. В профильном управлении напомнили, что ранее маршрут неоднократно выставляли на торги, однако заявок на его обслуживание не поступало.

С момента перезапуска работать на маршруте будет подвижный состав муниципального «Воронежпассажиртранса».