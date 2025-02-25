В Воронеже с 25 февраля возобновляет работу маршрут № 45

Общественный транспорт будут ходить через Геологоразведку, по 45-й Стрелковой дивизии, далее — по Московскому проспекту и Плехановской до улицы Пушкинской. На линии пока что будет работать один автобус большого класса, который должен работать по установленному расписанию. В профильном управлении напомнили, что ранее маршрут неоднократно выставляли на торги, однако заявок на его обслуживание не поступало.