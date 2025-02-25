Разработки самарских ученых смогут помочь российским футболистам

Работа ученых и представителей делегации будет идти по 4 направлениям: проработка возможностей программного модуля для детального рассмотрения ключевых мышц и суставов, использование «умного» миографа MioSprut и «умной» одежды MioBody, а также использование оборудования для восстановления и оценки состояния спортсменов.