Разработки самарских ученых смогут помочь российским футболистам

Самарский государственный медуниверситет посетили представители делегации РФС. Во время встречи ученые рассказали, как могут повысить качество подготовки российских футболистов.
Работа ученых и представителей делегации будет идти по 4 направлениям: проработка возможностей программного модуля для детального рассмотрения ключевых мышц и суставов, использование «умного» миографа MioSprut и «умной» одежды MioBody, а также использование оборудования для восстановления и оценки состояния спортсменов.
По словам директора центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексея Комягина, ученые уже имеют положительный опыт работы с футболистами «Крыльев советов».
— У нас есть все возможности, которые позволят повысить спортивные результаты наших футболистов, — добавил директор.