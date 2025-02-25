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Разработки самарских ученых смогут помочь российским футболистам

Ученые из Самары рассказали, как могут повысить качество подготовки спортсменов.

Источник: СамГМУ

Самарский государственный медуниверситет посетили представители делегации РФС. Во время встречи ученые рассказали, как могут повысить качество подготовки российских футболистов.

Работа ученых и представителей делегации будет идти по 4 направлениям: проработка возможностей программного модуля для детального рассмотрения ключевых мышц и суставов, использование «умного» миографа MioSprut и «умной» одежды MioBody, а также использование оборудования для восстановления и оценки состояния спортсменов.

По словам директора центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексея Комягина, ученые уже имеют положительный опыт работы с футболистами «Крыльев советов».

— У нас есть все возможности, которые позволят повысить спортивные результаты наших футболистов, — добавил директор.

наука