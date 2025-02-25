МАРТ сказал про штраф 16 800 рублей за копирование упаковки в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что упаковка товара — первое, что видит покупатель на прилавке магазинов. Так, в условиях конкурентной борьбы компании иногда допускают копирование или же имитируют упаковки товаров популярных брендов. Говорится, что они не обязательно используют идентичные дизайны — порой копируется стиль, цветовая гамма, расположение основных индивидуализирующих элементов.
В МАРТ обращают внимание на то, что копирование упаковки может ввести покупателя в заблуждение в отношении производителя товара, а также привести к потере целевой аудитории, прибыли, навредить репутации бренда.
В пресс-службе напомнили, что статьей 29 закона № 94−3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 года запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с копированием упаковки.
«Если в действиях конкурента есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, рекомендуется обратиться в МАРТ для защиты своих прав», — подчеркивается в сообщении.
Говорится, что требования к заявлению о нарушении установлены статьей 38 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В МАРТ уточнили, что, согласно статье 13.33 Кодекса об административных правонарушениях максимальный штраф в отношении юрлица за недобросовестную конкуренцию составляет 10% от суммы выручки от реализации товара (услуг, работ) за год. Минимальный штраф составляет 400 базовых величин, или 16 800 рублей (по состоянию на 25 февраля 2025 года).
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