МАРТ сказал про штраф 16 800 рублей за копирование упаковки в Беларуси

Говорится, что требования к заявлению о нарушении установлены статьей 38 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». В МАРТ уточнили, что, согласно статье 13.33 Кодекса об административных правонарушениях максимальный штраф в отношении юрлица за недобросовестную конкуренцию составляет 10% от суммы выручки от реализации товара (услуг, работ) за год. Минимальный штраф составляет 400 базовых величин, или 16 800 рублей (по состоянию на 25 февраля 2025 года).