Пять трамваев временно изменят маршрут в Краснодаре 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Изменения связаны с завершающим этапом работ «Водоканала» в районе улицы Московской, 66. Ремонт запланирован с 10:00 до 17:00.
В это время трамваи № 5, 15, 21 и 22 будут следовать через разворотное кольцо на улице Декабристов. Составы № 8 поедут через разворотное кольцо на улице Колхозной.
«Для подвоза пассажиров от улицы Петра Метальникова до улицы Островского будет курсировать автобусный маршрут № “0” — “Петра Метальникова — КубГТУ”», — сообщили в МУП «КТТУ».