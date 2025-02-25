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Пять трамваев временно изменят маршрут в Краснодаре 25 февраля

В Краснодаре трамваи № 5, 15, 21, 22 и 8 будут работать по измененному маршруту в связи с ремонтом в районе Московской.

Источник: Комсомольская правда

Пять трамваев временно изменят маршрут в Краснодаре 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Изменения связаны с завершающим этапом работ «Водоканала» в районе улицы Московской, 66. Ремонт запланирован с 10:00 до 17:00.

В это время трамваи № 5, 15, 21 и 22 будут следовать через разворотное кольцо на улице Декабристов. Составы № 8 поедут через разворотное кольцо на улице Колхозной.

«Для подвоза пассажиров от улицы Петра Метальникова до улицы Островского будет курсировать автобусный маршрут № “0” — “Петра Метальникова — КубГТУ”», — сообщили в МУП «КТТУ».