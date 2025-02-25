Андрей Мерзликин катается на лыжах на побережье Байкала

Актёр Андрей Мерзликин проводит короткий отпуск в Байкальске, на берегу Байкала. Здесь он катается на лыжах. Гора Соболиная — это место притяжения любителей активного отдыха, а зимний сезон (в этом районе мягкий для Сибири климат) держится до конца марта. Эта поездка любимого многими актёра на озеро — не первая.
Андрей Мерзликин бывал на Байкале как минимум трижды — летом 2022 года, когда приезжал в Листвянку на место гибели своего героя — драматурга Александра Вампилова, роль которого он сыграл в фильме «Облепиховое лето». Тогда гости «поднялись на фуникулёре к смотровой площадке с колоссальным видом на простор Байкальского моря, ну и дегустацией любимого блюда — сугудай (из свежей рыбы, в данном случае — омуля)».
Эта поездка имела продолжение — год назад, в начале февраля 2024 года, Андрей Мерзликин снова побывал в Листвянке. Проехался по озеру на хивусе (это катер на воздушной подушке), увидел природные изваяния из прозрачного байкальского льда. В этот раз время поездки выбрано более удачно — можно не только покататься на лыжах, но и побывать сразу на двух фестивалях ледовых скульптур, в Листвянке и на Ольхоне.