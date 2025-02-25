Андрей Мерзликин катается на лыжах на побережье Байкала

Эта поездка имела продолжение — год назад, в начале февраля 2024 года, Андрей Мерзликин снова побывал в Листвянке. Проехался по озеру на хивусе (это катер на воздушной подушке), увидел природные изваяния из прозрачного байкальского льда. В этот раз время поездки выбрано более удачно — можно не только покататься на лыжах, но и побывать сразу на двух фестивалях ледовых скульптур, в Листвянке и на Ольхоне.