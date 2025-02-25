Стоимость разводов выросла в Беларуси в 2025 году, информирует портал MЛЫН.BY.
Сообщается, что стоимость регистрации брака в 2025 году составит одну базовую величину, или 42 рубля (по состоянию на 25 февраля 2025 года). Вместе с тем развод в ЗАГСе обойдется белорусам в четыре базовые величины, или 168 рублей.
Кроме того, стоимость развода через суд в первый раз составит 168 рубля (четыре базовые величины). В случае повторного развода через суд придется заплатить восемь базовых величин, или 336 рублей.
Тем временем в Белстате сказали о среднем возрасте и количестве мужчин в Минске: «Женятся в первый раз в 27,6 лет, разводятся — после 40,3 года».
Ранее профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы: «Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты».
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