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Стоимость разводов выросла в Беларуси в 2025 году

В Беларуси разводы подорожали в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость разводов выросла в Беларуси в 2025 году, информирует портал MЛЫН.BY.

Сообщается, что стоимость регистрации брака в 2025 году составит одну базовую величину, или 42 рубля (по состоянию на 25 февраля 2025 года). Вместе с тем развод в ЗАГСе обойдется белорусам в четыре базовые величины, или 168 рублей.

Кроме того, стоимость развода через суд в первый раз составит 168 рубля (четыре базовые величины). В случае повторного развода через суд придется заплатить восемь базовых величин, или 336 рублей.

Тем временем в Белстате сказали о среднем возрасте и количестве мужчин в Минске: «Женятся в первый раз в 27,6 лет, разводятся — после 40,3 года».

Ранее профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы: «Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты».

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.