Стоимость разводов выросла в Беларуси в 2025 году

Сообщается, что стоимость регистрации брака в 2025 году составит одну базовую величину, или 42 рубля (по состоянию на 25 февраля 2025 года). Вместе с тем развод в ЗАГСе обойдется белорусам в четыре базовые величины, или 168 рублей.