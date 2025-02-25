На улице Хользунова в Воронеже пять домов останутся без холодной воды 26 февраля

Работы выполнят сотрудники управляющей компании, которые займутся ремонтом труб. После восстановления подачи воды ее цвет может ненадолго измениться. Это связано с промывкой и очисткой магистральных сетей. Тем не менее, вода не представляет собой никакой опасности по своему биологическому и химическому составу, заверили в РВК.