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На улице Хользунова в Воронеже пять домов останутся без холодной воды 26 февраля

Причиной стали работы по ремонту трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 февраля, пять многоквартирных домов на улице Хользунова в Коминтерновском районе останутся на несколько часов без холодной воды. Ресурса не будет с 10:00 до 16:00. Об этом сообщила пресс-служба компании «РВК-Воронеж».

Под отключение попадут дома по адресам: 17, 13, 15, 25 и 25/1.

Работы выполнят сотрудники управляющей компании, которые займутся ремонтом труб. После восстановления подачи воды ее цвет может ненадолго измениться. Это связано с промывкой и очисткой магистральных сетей. Тем не менее, вода не представляет собой никакой опасности по своему биологическому и химическому составу, заверили в РВК.

ЖКХ