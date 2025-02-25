В Новосибирске разработали модель эффективного расхода воды на ГЭС

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирска разработали модель прогнозирования притока к створу гидроэлектростанции (ГЭС) для повышения эффективности планирования режимов работы гидроэлектростанции. Это позволит более эффективно расходовать воду, а в периоды паводка — минимизировать холостые сбросы, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).
Как пояснили в вузе, прогнозирование естественного притока воды к участку ГЭС является одним из основных элементов планирования режима работы электростанции. Приток воды в реке меняется внутри года с определенной периодичностью. Есть два ярко выраженных периода — период межени и период паводка. Кроме того, приток воды меняется и на многолетнем интервале (маловодные, средневодные и многоводные года). «Если год выдался маловодным, ресурс будет ограничен и мы должны как можно экономнее его расходовать, чтобы выполнить требования по выдаче гарантированной мощности в энергосистему. Точность прогноза притока воды важна для надежной и эффективной работы электростанции», — цитирует пресс-служба доцента кафедры систем электроснабжения предприятий НГТУ кандидата технических наук Сергея Митрофанова.
Для решения задачи планирования режима работы ГЭС была сделана выборка из метеорологической информации за девять лет со значениями температуры воздуха, давления, осадков, влажности, также учитывались среднесуточные значения расхода воды. Эту информацию ученые использовали для создания модели прогнозирования.
Модели машинного обучения представляют собой программные модули. На вход подается набор данных, далее по определенному алгоритму производится расчет параметров, и на выходе получается расчетное значение. Задача моделей — спрогнозировать приток воды к створу ГЭС, и чем точнее прогноз, тем более эффективно будет спланирован режим работы станции. Таким образом, ученые НГТУ смоделировали самый сложный период предполоводной сработки (недельный и декадный прогноз) для Новосибирской ГЭС.
Как отметил Митрофанов, практическая значимость разработки заключается в возможности с учетом погодных условий выбрать наилучший режим работы ГЭС. Точный прогноз дает возможность подготовиться к изменениям притока и режима потребления, заблаговременно разработать стратегию наполнения водохранилища и минимизировать объем холостых сбросов.