В Новосибирске разработали модель эффективного расхода воды на ГЭС

Как пояснили в вузе, прогнозирование естественного притока воды к участку ГЭС является одним из основных элементов планирования режима работы электростанции. Приток воды в реке меняется внутри года с определенной периодичностью. Есть два ярко выраженных периода — период межени и период паводка. Кроме того, приток воды меняется и на многолетнем интервале (маловодные, средневодные и многоводные года). «Если год выдался маловодным, ресурс будет ограничен и мы должны как можно экономнее его расходовать, чтобы выполнить требования по выдаче гарантированной мощности в энергосистему. Точность прогноза притока воды важна для надежной и эффективной работы электростанции», — цитирует пресс-служба доцента кафедры систем электроснабжения предприятий НГТУ кандидата технических наук Сергея Митрофанова.