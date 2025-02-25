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Судебные приставы закрыли на 15 дней небезопасный омский хостел

Ранее в гостиничном комплексе нашли множество нарушений пожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы по решению суда приостановили на 15 дней работу «Хостела 88» на улице Богдана Хмельницкого в Омске. Виной всему множественные нарушения правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Ранее в хостеле на улице Богдана Хмельницкого, 210 было выявлено множество нарушений пожарной безопасности: ширина эвакуационного пути из буфета в комнату отдыха, из фойе в сторону кухни и лестничной клетки не превышает одного метра; узкие коридоры на втором этаже; здание ангара и помещение бывшего СТО не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и другие.

Суд привлек владельца хостела (ООО «Новодевелопмент») к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 15 суток, а также запретил использовать в качестве места для размещения постояльцев находящийся рядом ангар.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омская прокуратура хочет обязать омскую мэрию расселить аварийный восьмиквартирный дом на Гоголя.