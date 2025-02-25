Судебные приставы закрыли на 15 дней небезопасный омский хостел

Ранее в хостеле на улице Богдана Хмельницкого, 210 было выявлено множество нарушений пожарной безопасности: ширина эвакуационного пути из буфета в комнату отдыха, из фойе в сторону кухни и лестничной клетки не превышает одного метра; узкие коридоры на втором этаже; здание ангара и помещение бывшего СТО не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и другие.