Судебные приставы закрыли на 15 дней небезопасный омский хостел

Судебные приставы по решению суда приостановили на 15 дней работу «Хостела 88» на улице Богдана Хмельницкого в Омске. Виной всему множественные нарушения правил пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.
Ранее в хостеле на улице Богдана Хмельницкого, 210 было выявлено множество нарушений пожарной безопасности: ширина эвакуационного пути из буфета в комнату отдыха, из фойе в сторону кухни и лестничной клетки не превышает одного метра; узкие коридоры на втором этаже; здание ангара и помещение бывшего СТО не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и другие.
Суд привлек владельца хостела (ООО «Новодевелопмент») к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 15 суток, а также запретил использовать в качестве места для размещения постояльцев находящийся рядом ангар.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омская прокуратура хочет обязать омскую мэрию расселить аварийный восьмиквартирный дом на Гоголя.