Уфимские врачи три раза спасли жизнь 43-летнего мужчины

В Уфе врачи три раза спасли жизнь мужчины. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
43-летний пациент поступил в приемный покой Больницы скорой медицинской помощи с симптомами инсульта. Во время обследования у него обнаружили значительный стеноз сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки. В связи с этим была угроза повторного инсульта. Мужчину начали готовить к плановой операции, но у него появились острые боли в животе.
В отделении гнойной хирургии у пациента при диагностической лапароскопии выявили острый тромбоз артерии с некрозом части ободочной кишки. Такое состояние очень опасно, и потребовалась срочная операция, во время нее бригада врачей удалила поврежденную часть кишечника.
Спустя полчаса мужчине провели еще одну диагностику — ангиографию. Она выявила 90-процентный стеноз одной из артерий кишечника. Для расширения просвета сосуда в рентгеноперационной пациенту установили стент.
Мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Дальше ему предстоит плановое удаление атеросклеротической бляшки для снижения риска развития повторного инсульта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.