Уфимские врачи три раза спасли жизнь 43-летнего мужчины

43-летний пациент поступил в приемный покой Больницы скорой медицинской помощи с симптомами инсульта. Во время обследования у него обнаружили значительный стеноз сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки. В связи с этим была угроза повторного инсульта. Мужчину начали готовить к плановой операции, но у него появились острые боли в животе.