В красноярском Татышев-парке готовятся отпраздновать Масленицу

Большой праздник развернется на восточной части острова Татышев 2 марта в 12:00. В этом году для красноярцев подготовили много разных локаций и развлечений. Масленица обещает быть интересной.
Так, например, гости праздника смогут сразиться в футбол в валенках, перетягивании каната, беге в мешках, народной игре «Закрутиха». Будет и русская рогатка и другие активности.
Не обойдется Масленица без конкурсов, хороводов и концерта на сцене. Перекусить красноярцы смогут на ярмарке угощений и сувениров. Также на острове сделают тематические фотолокации с гигантскими символами праздника и собачками парка «Роев ручей».
Традиционное покорение масленичного столба для самых сильных и смелых красноярцев начнется в 13:00.
В завершении праздника состоится сожжение чучела Масленицы. Яркий финал зимы намечен на 15:15.
В соцсетях Татышев-парка напомнили, что количество парковочных мест на острове ограничено, а на время праздника остановка и стоянка транспортных средств на Октябрьском мосту будут запрещены. Гостям праздника рекомендуют приезжать на общественном транспорте.