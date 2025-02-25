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В красноярском Татышев-парке готовятся отпраздновать Масленицу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проводы зимы состоятся уже в конце этой недели.

Источник: Соцсети

Большой праздник развернется на восточной части острова Татышев 2 марта в 12:00. В этом году для красноярцев подготовили много разных локаций и развлечений. Масленица обещает быть интересной.

Так, например, гости праздника смогут сразиться в футбол в валенках, перетягивании каната, беге в мешках, народной игре «Закрутиха». Будет и русская рогатка и другие активности.

Не обойдется Масленица без конкурсов, хороводов и концерта на сцене. Перекусить красноярцы смогут на ярмарке угощений и сувениров. Также на острове сделают тематические фотолокации с гигантскими символами праздника и собачками парка «Роев ручей».

Традиционное покорение масленичного столба для самых сильных и смелых красноярцев начнется в 13:00.

В завершении праздника состоится сожжение чучела Масленицы. Яркий финал зимы намечен на 15:15.

В соцсетях Татышев-парка напомнили, что количество парковочных мест на острове ограничено, а на время праздника остановка и стоянка транспортных средств на Октябрьском мосту будут запрещены. Гостям праздника рекомендуют приезжать на общественном транспорте.

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