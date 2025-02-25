В Ростове-на-Дону запланировали снос векового дома на улице Тургеневской

Власти Ростова-на-Дону обновили постановление об изъятии векового аварийного дома на Тургеневской, 77 (литеры А, Б, Б1). Ранее здание было признано аварийным и подлежит сносу, говорится на сайте городской администрации.
Сейчас в здании намерены изъять квартиру № 8−10 площадью 89,6 кв. метров. Дополнительные детали не уточняются.
В более раннем постановлении за июль 2024 года перечисляли больше помещений, планируемых к выкупу. Также отмечалось, что площадь под аварийным объектом составляет 280 кв. метров.
Судя по открытым интернет-данным, дом на Тургеневской дореволюционный, 1880 года постройки.
Добавим, ранее изъятие земли и авариного дома конца XIX века запланировали на Большой Садовой, 7.