Что нужно знать о жизни в Нидерландах в 2025 году

Когда мы только переехали в Гаагу, сняли квартиру в красивом старом доме с витражными окнами и дверьми ручной работы. Все было прекрасно, но зимой температура воздуха в нашей спальне не поднималась выше 16 . Мы постоянно топили дом, но по факту топили улицу — все тепло выходило из дома через эти красивые окна и двери. Сейчас мы живем в новом доме с высоким классом энергопотребления (energy label А) и забыли об этой проблеме. Квартиру мы снимаем напрямую у застройщика: здесь есть такая практика, когда компания строит дом, но продает лишь часть квартир, а остальные сдает в аренду. Это очень удобно: если что-то в квартире ломается, не нужно платить за ремонт — все за счет застройщика, да и стоит такое жилье на 20−30% дешевле рынка. Однако найти такой вариант — большая удача.