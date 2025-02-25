В частном секторе Усть-Луги нашли группу затаившихся мигрантов-нелегалов

Проверку провели на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга. На глаза стражам порядка попались свыше 250 граждан, около 50 из которых — мигранты. Как выяснилось при проверке документов, около 25 иностранцев находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства, им пришлось уехать вместе с полицией.
Нарушителей миграционного режима привлекли к административной ответственности. При этом информация о них внесена в реестр контролируемых лиц.
Параллельно проверку провели и сотрудники Госавтоинспекции. По итогам досмотра более 100 машин несколько водителей привлекли к административной ответственности. Среди нарушений — низкое светопропускание стекол, нарушение порядка регистрации и езда в пьяном виде, на которой попались двое.