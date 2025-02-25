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В частном секторе Усть-Луги нашли группу затаившихся мигрантов-нелегалов

Сотрудники полиции выявили порядка 25 нелегалов в ходе миграционного рейда в одном из частных секторов Кингисеппского района Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области 25 февраля.

Проверку провели на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга. На глаза стражам порядка попались свыше 250 граждан, около 50 из которых — мигранты. Как выяснилось при проверке документов, около 25 иностранцев находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства, им пришлось уехать вместе с полицией.

Нарушителей миграционного режима привлекли к административной ответственности. При этом информация о них внесена в реестр контролируемых лиц.

Параллельно проверку провели и сотрудники Госавтоинспекции. По итогам досмотра более 100 машин несколько водителей привлекли к административной ответственности. Среди нарушений — низкое светопропускание стекол, нарушение порядка регистрации и езда в пьяном виде, на которой попались двое.