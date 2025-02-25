«Минскводоканал» сказал о ситуации с водой из-за аварии на электросетях

Сообщается, что снижение давления случилось в Зеленом Луге: улицы Мирошниченко — Седых — Логойский тракт — Гамарника — Калиновского — Тикоцкого — Карбышева. В указанном районе возможно ухудшение качества воды. В организации уточнили, что бригады оперативно направлены на место для проведения регламентных работ, связанных с устранением вероятных последствий, вызванных отключением на кабельных сетях. Также сказано, что проводится плановый запуск насосов, восстановление давления в водопроводной сети.