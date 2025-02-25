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«Минскводоканал» сказал о ситуации с водой из-за аварии на электросетях

«Минскводоканал» сообщил об ухудшении качества воды из-за остановки насосного оборудования.
Источник: Комсомольская правда

«Минскводоканал» сказал о ситуации с водой в Зеленом Луге из-за остановки оборудования. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

«В связи с отключением электроэнергии в Минских кабельных сетях 25.02.2025 в 08.54 произошла остановка насосного оборудования водозабора № 5 “Боровляны”, — уточнили в “Минскводоканале”.

Сообщается, что снижение давления случилось в Зеленом Луге: улицы Мирошниченко — Седых — Логойский тракт — Гамарника — Калиновского — Тикоцкого — Карбышева. В указанном районе возможно ухудшение качества воды. В организации уточнили, что бригады оперативно направлены на место для проведения регламентных работ, связанных с устранением вероятных последствий, вызванных отключением на кабельных сетях. Также сказано, что проводится плановый запуск насосов, восстановление давления в водопроводной сети.

Напомним, что «Минскэнерго» сказало про отключение электричества в двух районах Минска 25 февраля.

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