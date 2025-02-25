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В Перми приставы изъяли у матери сына из-за отказа его лечить

В Перми суд признал местную жительницу виновной в том, что она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, и обязал ее передать ребенка органам опеки.

Источник: ГУФССП России по Новосибирской области

Как пояснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю, у четырехлетнего мальчика врожденное заболевание, при котором необходимо постоянное лечение. Но женщина не обращалась за медицинской помощью для него и не исполняла предписания специалистов.

При этом ранее пермячка уже привлекалась к ответственности за безответственное поведение — была лишена родительских прав на троих детей, а также накопила долг по алиментам в размере двух с половиной миллионов рублей.

В отношении нее было возбуждено новое исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы изъяли ребенка и передали его органам опеки.