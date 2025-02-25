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В березовой роще в Екатеринбурге по решению суда приостановлена вырубка

В березовой роще, расположенной в микрорайоне Краснолесье Академического района Екатеринбурга, остановлены все работы.

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На объекте исполняется решение Октябрьского районного суда, который принял обеспечительные меры при рассмотрении гражданского иска по факту частичной вырубки деревьев в роще при подготовке к началу строительства жилья.

Периодически территорию осматривает представитель службы судебных приставов. 23 февраля, прибыв на объект, он также беседовал с прохожими, интересовался, не замечали ли они подозрительной активности. Сам пристав рассказал МК-Урал, что признаков возобновления работ на участке не замечал.

Как сообщалось ранее, в роще огорожен забором застройщика территория на 12 гектаров из 28. Забор установлен по межевым меткам в виде красных крестов, которые нанес на стволы берез кадастровый инженер от Администрации Екатеринбурга. В оставшейся после застройки части рощи площадью в 16 гектаров создадут парк.