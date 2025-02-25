В березовой роще в Екатеринбурге по решению суда приостановлена вырубка

Как сообщалось ранее, в роще огорожен забором застройщика территория на 12 гектаров из 28. Забор установлен по межевым меткам в виде красных крестов, которые нанес на стволы берез кадастровый инженер от Администрации Екатеринбурга. В оставшейся после застройки части рощи площадью в 16 гектаров создадут парк.