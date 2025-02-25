В Уфе врачи вытащили из века женщины длинного червя.

Офтальмологи городской больницы № 8 Уфы удалили паразита из нижнего века 40-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, женщина обратилась в кабинет неотложной офтальмологической помощи с жалобами на ощущение «движения» и уплотнения в области нижнего века левого глаза. При осмотре врачи обнаружили подкожное образование извилистой формы. По словам пациентки, это образование перемещалось с момента его появления до обращения в больницу. Врачи заподозрили, что это может быть паразитарное поражение.